В центре Рязани нашли гранату в подъезде
Инцидент произошел на улице Затинной, в доме № 28. На место приезжали скорая, полиция и МЧС. Жителей всего дома эвакуировали.
В понедельник, 23 ноября, в центре Рязани нашли гранату в подъезде на подоконнике. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.
Инцидент произошел на улице Затинной, в доме № 28. На место приезжали скорая, полиция и МЧС. Жителей всего дома эвакуировали.
Гранта, похожая на Ф-1, оказалась страйкбольной.
В полициии прокомментировали обнаруженную гранату.