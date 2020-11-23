В центре Рязани нашли гранату в подъезде

Инцидент произошел на улице Затинной, в доме № 28. На место приезжали скорая, полиция и МЧС. Жителей всего дома эвакуировали.

В понедельник, 23 ноября, в центре Рязани нашли гранату в подъезде на подоконнике. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.

Инцидент произошел на улице Затинной, в доме № 28. На место приезжали скорая, полиция и МЧС. Жителей всего дома эвакуировали.

Гранта, похожая на Ф-1, оказалась страйкбольной.

В полициии прокомментировали обнаруженную гранату.