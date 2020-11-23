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Установлены личности мужчин, погибших при пожаре в Рязани
Жертвами стал хозяин дома 1974 года рождения и его знакомый 1962 года рождения. Ранее сообщалось, что перед трагедией мужчины выпивали.

Личности мужчин, погибших при пожаре на улице Колхозной в воскресенье, 22 ноября, установлены. Жертвами стали хозяин дома 1974 года рождения и его знакомый 1962 года рождения, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.

«Признаки насильственной смерти на трупах отсутствуют, вероятная причина пожара — неосторожное обращение с огнем», — отметили следователи.

Ранее сообщалось, что перед трагедией мужчины выпивали.

Напомним, пожар начался в 9:28 на улице Колхозной. На место выезжали три расчета. Огонь потушили в 9:50.