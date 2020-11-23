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Ученые предсказали редчайшее астрономическое явление
После захода солнца 21 декабря Юпитер и Сатурн подойдут друг к другу на самое минимальное со времен Средневековья расстояние. Сближение Юпитера и Сатурна при хорошей погоде можно будет увидеть в любом месте. При этом, лучшие условия для наблюдения будут у экватора.

Ученые из Университета Райса предсказали редчайшее астрономическое явление. Согласно их расчетам, после захода солнца 21 декабря Юпитер и Сатурн подойдут друг к другу на самое минимальное со времен Средневековья расстояние. Об этом говорится в пресс-релизе на phys.org.

По словам астронома, эти планеты сближаются примерно раз в 20 лет.

«Вам придется вернуться к самому рассвету 4 марта 1226 года, чтобы увидеть более близкое расположение этих объектов, видимых в ночном небе», — пояснил ученый примечательность явления этого года.

Сближение Юпитера и Сатурна при хорошей погоде можно будет увидеть в любом месте. При этом, лучшие условия для наблюдения будут у экватора.