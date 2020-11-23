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Ситуация с нехваткой врачей и коронавирус. Обзор главных новостей выходных, 21-22 ноября
Завершились очередные выходные ноября. Вспомним главные события, произошедшие за этот период.

Завершились очередные выходные ноября. Вспомним главные события, произошедшие за этот период.

Обзор новостей начнем с темы коронавируса.

В Рязанской области снова продлили самоизоляцию для пожилых.

В субботу, 21 ноября, скончались еще двое рязанцев с коронавирусом.

В воскресенье число жертв COVID-19 в Рязанской области выросло до 81.

Рязанский митрополит рассказал об ограничениях в храмах из-за COVID-19.

В Рязани открыли горячую линию по тестам на коронавирус.

Рязанцы в соцсетях пожаловались на нехватку врачей в поликлинике. В минздраве отреагировали на сообщения.

К другим новостям. На этапе поединков в «Голосе» рязанка спела «Белые розы» на манер джаза.

После этого рязанка в беседе с РЗН. инфо рассказала об участии в проекте «Голос».

Рязанские калинник и леденец претендуют на победу в конкурсе «Вкусы России».

Рязанка получила звание «Мисс Очарование» на конкурсе красоты.

О новостях спорта. Трусова четыре раза упала на российском этапе Гран-при и не попала в тройку.

О происшествиях. В сгоревшем доме в Рязани нашли двух мертвецов.

Следователи рассказали подробности.