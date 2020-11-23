Семья погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца отказалась от исков о компенсации

Представитель потерпевших Александр Добровинский объяснил отказ от исковых требований их удовлетворением стороной ответчика. «Сегодня мы отказались от исковых требований, поскольку они были полностью удовлетворены. Также Захаровы сообщили мне, что они получили письма от Михаила Ефремова», — сообщил Добровинский.

Семья рязанца Сергея Захарова, который погиб в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, отказалась от исковых требований о компенсации морального вреда. Об этом пишет «Интерфакс».

Представитель потерпевших Александр Добровинский объяснил отказ от исковых требований их удовлетворением стороной ответчика.

«Сегодня мы отказались от исковых требований, поскольку они были полностью удовлетворены. Также Захаровы сообщили мне, что они получили письма от Михаила Ефремова», — сообщил Добровинский.

После приговора актеру потерпевшие — вдова, младший сын и брат погибшего Сергея Захарова заявили гражданские иски на общую сумму 3 млн 111 тысяч рублей. В ходе рассмотрения апелляционных жалоб на приговор артисту в Мосгорсуде, со стороны Ефремова потерпевшим выплатили 3 млн рублей.

При этом защита потерпевших заявляла, что отзывать гражданский иск в Хамовническом суде не намерена, поскольку сумма выплачена не в полном объеме.

Напомним, 22 октября Ефремову изменили срок наказания с 8 до 7,5 лет, но актер планирует вновь обжаловать приговор. Его осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон «Лада», которым управлял рязанец Сергей Захаров. Тот скончался в больнице.