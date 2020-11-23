Рязанские депутаты поддержали увеличение прожиточного минимума для пенсионеров

В сентябре депутаты уже приняли закон, согласно которому на следующий год этот показатель составил 8 847 рублей. Теперь прожиточный минимум для пенсионеров вырос до 9 321 рубля, рост к 2020 году составил 627 рублей или 7,2%.

Члены комитета по социальным вопросам рязанского парламента поддержали увеличение прожиточного минимума для пенсионеров на 2021 год. Об этом сообщила пресс-служба облдумы.

В сентябре депутаты уже приняли закон, согласно которому на следующий год этот показатель составил 8 847 рублей. Теперь прожиточный минимум для пенсионеров вырос до 9 321 рубля, рост к 2020 году составил 627 рублей или 7,2%.

" Корректировка вызвана изменениями прогнозных значений данной величины в целом по России. Сегодня расчет величины прожиточного минимума пенсионера осуществляется по утвержденным правительством России правилам, в то время как ранее она формировалась каждым субъектом Федерации самостоятельно на основании потребительской корзины и данных статистики об уровне цен на продукты питания", — пояснили в парламенте.

Прожиточный минимум используется для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии. В области ее получают порядка 30 тысяч человек.

Отмечается, что окончательное решение депутаты примут на ближайшем заседании облдумы.