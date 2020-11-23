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Рязанская мэрия проверила, как очищают от наледи и снега дворы
В выходные сотрудники управлений по делам территории города и энергетики и ЖКХ проверили чистые ли дворы, посыпали ли там дороги от гололеда. Также проверяющие обращали внимание на уборку крыш от снега.

Рязанская мэрия проверила, как очищают от наледи и снега дворы. В выходные сотрудники управлений по делам территории города и энергетики и ЖКХ проверили чистые ли дворы, посыпали ли там дороги от гололеда. Также проверяющие обращали внимание на уборку крыш от снега, сообщил сайт мэрии.

Проверки проводили во дворах по адресам

  • улица Типанова, дом №21,
  • улица 2-я Железнодорожная, дом №12,
  • Касимовское шоссе, дом №48,
  • улица Лизы Чайкиной, дом №№6, 4,
  • Славянский проспект, дом №6,
  • улица Шереметьевская, дом №12,
  • улица Зубковой, дом №21 корпус 1, 22 корпус 1, 27 корпус 4,
  • улица Васильевская, дом №4,
  • проезд Васильевский, дома №№23, 24,
  • улица Шереметьевская, дом №15,
  • улица Костычева, дома №№6 корпус 1, 6 корпус 2, 8 корпус 1, 10, 12, 14, 14 корпус 1, 16, 16 корпус 1,
  • улица Предзаводская, д. 8,
  • улица Большая, дома №№100, 102,
  • улица Загородная, дом №8 и другие.

«В адрес управляющих организаций, где были выявлены нарушения, направлены уведомления об их устранении», — отметили в мэрии.

Контрольные мероприятия будут проводить ежедневно.

Пожаловаться на некачественную уборку двора можно по телефону горячей линии диспетчерской службы администрации города: (4912) 44-79-15, а также в районные отделения МКУ «Управление по делам территории»:

  • Железнодорожный район — 76-47-88;
  • Московский район — 37-35-19;
  • Октябрьский район — 28-37-49;
  • Советский район — 21-65-70.