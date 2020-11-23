Рязанская мэрия проверила, как очищают от наледи и снега дворы

В выходные сотрудники управлений по делам территории города и энергетики и ЖКХ проверили чистые ли дворы, посыпали ли там дороги от гололеда. Также проверяющие обращали внимание на уборку крыш от снега.

Рязанская мэрия проверила, как очищают от наледи и снега дворы. В выходные сотрудники управлений по делам территории города и энергетики и ЖКХ проверили чистые ли дворы, посыпали ли там дороги от гололеда. Также проверяющие обращали внимание на уборку крыш от снега, сообщил сайт мэрии.

Проверки проводили во дворах по адресам

улица Типанова, дом №21,

улица 2-я Железнодорожная, дом №12,

Касимовское шоссе, дом №48,

улица Лизы Чайкиной, дом №№6, 4,

Славянский проспект, дом №6,

улица Шереметьевская, дом №12,

улица Зубковой, дом №21 корпус 1, 22 корпус 1, 27 корпус 4,

улица Васильевская, дом №4,

проезд Васильевский, дома №№23, 24,

улица Шереметьевская, дом №15,

улица Костычева, дома №№6 корпус 1, 6 корпус 2, 8 корпус 1, 10, 12, 14, 14 корпус 1, 16, 16 корпус 1,

улица Предзаводская, д. 8,

улица Большая, дома №№100, 102,

улица Загородная, дом №8 и другие.

«В адрес управляющих организаций, где были выявлены нарушения, направлены уведомления об их устранении», — отметили в мэрии.

Контрольные мероприятия будут проводить ежедневно.

Пожаловаться на некачественную уборку двора можно по телефону горячей линии диспетчерской службы администрации города: (4912) 44-79-15, а также в районные отделения МКУ «Управление по делам территории»: