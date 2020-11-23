Рязанская мэрия проверила, как очищают от наледи и снега дворы
В выходные сотрудники управлений по делам территории города и энергетики и ЖКХ проверили чистые ли дворы, посыпали ли там дороги от гололеда. Также проверяющие обращали внимание на уборку крыш от снега.
Рязанская мэрия проверила, как очищают от наледи и снега дворы. В выходные сотрудники управлений по делам территории города и энергетики и ЖКХ проверили чистые ли дворы, посыпали ли там дороги от гололеда. Также проверяющие обращали внимание на уборку крыш от снега,
Проверки проводили во дворах по адресам
- улица Типанова, дом №21,
- улица 2-я Железнодорожная, дом №12,
- Касимовское шоссе, дом №48,
- улица Лизы Чайкиной, дом №№6, 4,
- Славянский проспект, дом №6,
- улица Шереметьевская, дом №12,
- улица Зубковой, дом №21 корпус 1, 22 корпус 1, 27 корпус 4,
- улица Васильевская, дом №4,
- проезд Васильевский, дома №№23, 24,
- улица Шереметьевская, дом №15,
- улица Костычева, дома №№6 корпус 1, 6 корпус 2, 8 корпус 1, 10, 12, 14, 14 корпус 1, 16, 16 корпус 1,
- улица Предзаводская, д. 8,
- улица Большая, дома №№100, 102,
- улица Загородная, дом №8 и другие.
«В адрес управляющих организаций, где были выявлены нарушения, направлены уведомления об их устранении», — отметили в мэрии.
Контрольные мероприятия будут проводить ежедневно.
Пожаловаться на некачественную уборку двора можно по телефону горячей линии диспетчерской службы администрации города: (4912) 44-79-15, а также в районные отделения МКУ «Управление по делам территории»:
- Железнодорожный район — 76-47-88;
- Московский район — 37-35-19;
- Октябрьский район — 28-37-49;
- Советский район — 21-65-70.