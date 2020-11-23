Рязанская мэрия напомнила об опасности выхода на тонкий лед

По словам горадминистрации, рязанцы, в том числе и дети, выходят на лед вопреки всем рекомендациям сотрудников МЧС и рискуют жизнью. Мэрия сообщила, что проводит «комплекс мероприятий», направленный на недопущение гибели людей на водоемах, в основном, это адресная работа с людьми.

Рязанская мэрия напомнила об опасности выхода на тонкий лед.

По словам горадминистрации, рязанцы, в том числе и дети, выходят на лед вопреки всем рекомендациям сотрудников МЧС и рискуют жизнью.

Мэрия сообщила, что проводит «комплекс мероприятий», направленный на недопущение гибели людей на водоемах, в основном, это адресная работа с людьми.

Специалисты беседуют с родителями и детьми, распространяют листовки и памятки, в школах проводят информационные уроки.

Кроме того, сотрудники аппарата комиссий по делам несовершеннолетних общаются с подростками и родителями из неблагополучных семей. На встречах им рассказывают об усилении контроля за детьми и о правилах поведения вблизи водоемов зимой.