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Рязанец с коронавирусом едва не погиб от разрыва артерии
Эта патология может привести к разрыву сосуда и обильному внутреннему кровотечению, которое угрожает жизни. Чтобы спасти мужчину, хирурги удалили ложную аневризму и заменили сосуд искусственным.

Рязанские медики спасли пациента с угрозой разрыва артерии, сообщил сайт регионального минздрава.

Мужчина при этом заболел коронавирусом. Его доставили в «красную зону» ОКБ с риском разрыва ложной аневризмы. Эта патология может привести к разрыву сосуда и обильному внутреннему кровотечению, которое угрожает жизни. Чтобы спасти мужчину, хирурги удалили ложную аневризму и заменили сосуд искусственным.

«В красной зоне мы работаем в защитных костюмах. На руки надеваем несколько пар перчаток, и это значительно ухудшает чувствительность пальцев рук, во время длительной работы запотевают очки, что серьезно осложняет работу хирургической бригады. Но несмотря на все сложности, пациента спасли», — сказал заведующий сосудистым отделением ОКБ Андрей Егоров.