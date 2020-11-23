Рязанец с коронавирусом едва не погиб от разрыва артерии

Эта патология может привести к разрыву сосуда и обильному внутреннему кровотечению, которое угрожает жизни. Чтобы спасти мужчину, хирурги удалили ложную аневризму и заменили сосуд искусственным.

Рязанские медики спасли пациента с угрозой разрыва артерии, сообщил сайт регионального минздрава.

Мужчина при этом заболел коронавирусом. Его доставили в «красную зону» ОКБ с риском разрыва ложной аневризмы. Эта патология может привести к разрыву сосуда и обильному внутреннему кровотечению, которое угрожает жизни. Чтобы спасти мужчину, хирурги удалили ложную аневризму и заменили сосуд искусственным.

«В красной зоне мы работаем в защитных костюмах. На руки надеваем несколько пар перчаток, и это значительно ухудшает чувствительность пальцев рук, во время длительной работы запотевают очки, что серьезно осложняет работу хирургической бригады. Но несмотря на все сложности, пациента спасли», — сказал заведующий сосудистым отделением ОКБ Андрей Егоров.