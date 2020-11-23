Рязань попала в список городов с самыми плохими дорогами

Городом с лучшими дорогами в стране стала Тюмень — 86 процентов горожан оценили состояние местных дорог как хорошее и отличное. Второе место заняла Казань. Замкнула тройку лидеров Москва.

Рязань попала в список городов с самыми плохими дорогами. В него попали также Новосибирск и Иркутск. Об этом пишет « Лента.ру » со ссылкой на сервис SuperJob.

Опрошенные заявили, что трассы в Рязани назвали не дорогами, а лишь направлениями.

Городом с лучшими дорогами в стране стала Тюмень — 86 процентов горожан оценили состояние местных дорог как хорошее и отличное. Второе место заняла Казань. Замкнула тройку лидеров Москва.

В исследовании приняли участие жители 37 городов России с населением более 500 тысяч человек.