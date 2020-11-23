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«Ростелеком» запустил конкурс на лучшие видео и фото питомцев
«Ростелеком» совместно с Possible Group запускает конкурс в поддержку услуги домашнего видеонаблюдения в рамках коммуникационной платформы «Технологии возможностей». Участники с самыми забавными видео и фото своих домашних питомцев получат шанс выиграть Full HD камеры для организации видеонаблюдения.

«Ростелеком» совместно с Possible Group запускает конкурс в поддержку услуги домашнего видеонаблюдения в рамках коммуникационной платформы «Технологии возможностей». Участники с самыми забавными видео и фото своих домашних питомцев получат шанс выиграть Full HD камеры для организации видеонаблюдения.

Конкурс проходит в Instagram «Ростелекома» (@rostelecom.official). Правила очень простые: для участия нужно всего лишь опубликовать сделанную автором подборку забавных фото или видео о домашних животных, запечатленных на любую камеру, в том числе домашнего видеонаблюдения, и отметить страницу компании в соцсети.

Работы на конкурс можно подать до 3 декабря 2020 года. Победители получат призы от «Ростелекома», среди которых поворотная Wi-Fi-камера, снимающая в HD-качестве и сервис «Видеонаблюдение» по тарифу Full HD+. Подробные правила конкурса опубликованы здесь.

«Мы видим огромное количество роликов с домашними питомцами в соцсетях и уверены, что их может быть еще больше, если пользоваться услугой домашнего видеонаблюдения от „Ростелекома“. Сервис позволяет мгновенно делиться фрагментами видео из архива, например, тем самым моментом, когда кот раскачивается на верхушке новогодней елки. Поэтому вне зависимости от того, являетесь вы клиентом нашей компании или еще нет, у вас есть возможность найти в своих архивах смешные видео с питомцами и принять участие в конкурсе. Авторы лучших роликов получат наши камеры и сервис по тарифу Full HD+, чтобы в следующий раз не нужно было долго искать забавные видео, а можно было делиться ими мгновенно», — отметил директор направления социальных сетей «Ростелекома» Егор Александров.

Кампанию уже поддержали блогеры, владельцы домашних питомцев, в частности, Полина Бржезинская, Олеся Куприн, Emil' Zigansha и ВИНЧИ: ГОВОРЯЩИЙ ПОПУГАЙ.