Расписание рязанских электричек изменится в начале декабря
Изменения связаны с плановыми ремонтно-путевыми работами на участках Фруктовая — Подлипки, Пески — Шиферная и станции Рыбное, которые направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.
Расписание некоторых электричек в Рязанской области изменится 24 — 27, 30 ноября и 2 — 4, 6 — 11 декабря, сообщила пресс-служба РЖД.
Изменения связаны с плановыми ремонтно-путевыми работами на участках Фруктовая — Подлипки, Пески — Шиферная и станции Рыбное, которые направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.
Унекоторых поездов и экспрессов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.
На время работ из расписания выведут несколько поездов:
- 24 — 27 и 30 ноября на участке Фруктовая — Голутвин;
- 2 — 4 и 6 — 10 декабря на участках Москва — Ипподром — Голутвин, Луховицы — Голутвин и Рязань-1 — Дивово.
- Ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном
сайтеОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».