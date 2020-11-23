\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 23
-1°
Втр, 24
Срд, 25
ЦБ USD 75.76 -0.25 24/11
ЦБ EUR 89.93 -0.33 24/11
Нал. USD 75.65 / 77.1 14:01
Нал. EUR 89.9 / 90.54 14:01
Новости
Коронавирус
Публикации
В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечае...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
18 ноября 15:56
7 812
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
21 548
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
44 103
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
48 714
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Расписание рязанских электричек изменится в начале декабря
Изменения связаны с плановыми ремонтно-путевыми работами на участках Фруктовая — Подлипки, Пески — Шиферная и станции Рыбное, которые направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.

Расписание некоторых электричек в Рязанской области изменится 24 — 27, 30 ноября и 2 — 4, 6 — 11 декабря, сообщила пресс-служба РЖД.

Изменения связаны с плановыми ремонтно-путевыми работами на участках Фруктовая — Подлипки, Пески — Шиферная и станции Рыбное, которые направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.

Унекоторых поездов и экспрессов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

На время работ из расписания выведут несколько поездов:

  • 24 — 27 и 30 ноября на участке Фруктовая — Голутвин;
  • 2 — 4 и 6 — 10 декабря на участках Москва — Ипподром — Голутвин, Луховицы — Голутвин и Рязань-1 — Дивово.
  • Ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».