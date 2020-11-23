Расписание рязанских электричек изменится в начале декабря

Изменения связаны с плановыми ремонтно-путевыми работами на участках Фруктовая — Подлипки, Пески — Шиферная и станции Рыбное, которые направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.

Расписание некоторых электричек в Рязанской области изменится 24 — 27, 30 ноября и 2 — 4, 6 — 11 декабря, сообщила пресс-служба РЖД.

Изменения связаны с плановыми ремонтно-путевыми работами на участках Фруктовая — Подлипки, Пески — Шиферная и станции Рыбное, которые направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.

Унекоторых поездов и экспрессов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

На время работ из расписания выведут несколько поездов: