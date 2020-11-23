«Пятерочка» заявила об открытии магазинов без персонала в российских городах

Магазины начнут открывать в следующем году. Сначала около 20-25 магазинов появятся в Москве, а позже и в крупных городах-миллионниках. Супермаркеты могут открыть на улицах с высокой проходимостью, на железнодорожных станциях и автовокзалах.

«Пятерочка» заявила об открытии 50 магазинов без персонала в российских городах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора сети Сергея Гончарова.

По его словам, магазины начнут открывать в следующем году. Сначала около 20-25 магазинов появятся в Москве, а позже и в крупных городах-миллионниках.

Гендиректор добавил, что супермаркеты могут открыть на улицах с высокой проходимостью, на железнодорожных станциях и автовокзалах.