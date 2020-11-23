Путин подписал закон о повышении НДФЛ для состоятельных россиян

С 2021 года с ежегодных пяти и больше миллионов рублей они будут платить 15%. Мера коснется периодических и активных доходов, связанных непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды).

Владимир Путин подписал закон об увеличении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для состоятельных граждан. Об этом пишет РИА Новости.

С 2021 года с ежегодных пяти и больше миллионов рублей они будут платить 15%. Мера коснется периодических и активных доходов, связанных непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды).

При этом она не распространится на средства, вырученные с продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг) и выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Они по-прежнему будут облагаться по ставке 13%.

Идея отменить плоскую шкалу НДФЛ принадлежит президенту, он озвучил ее в июне.

В ближайшие три года это должно принести бюджету около 190 миллиардов рублей. Вырученные средства направят на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями.