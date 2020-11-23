Продукция РНПК вошла в Золотую сотню товаров России

Продукция Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернего общества НК «Роснефть», стала победителем всероссийского конкурса качества «100 лучших товаров России-2020». Малосернистое судовое топливо с улучшенными экологическими показателями RMLS 40 вид Э II стало лауреатом программы. Топливо включили в общероссийский каталог лучших товаров, а также отметили дипломом «Золотая сотня» и званием «Новинка всероссийской конкурсной программы».

Продукция Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернего общества НК «Роснефть», стала победителем всероссийского конкурса качества «100 лучших товаров России-2020». Малосернистое судовое топливо с улучшенными экологическими показателями RMLS 40 вид Э II стало лауреатом программы. Топливо включили в общероссийский каталог лучших товаров, а также отметили дипломом «Золотая сотня» и званием «Новинка всероссийской конкурсной программы».

Судовое топливо RMLS 40 вид ЭII начали производить в 2020 году после поэтапной модернизации и реконструкции производственных мощностей завода, реализуемых в рамках корпоративной стратегии развития «Роснефть 2022».

Со слов специалистов, продукт отличается низким содержанием серы — до 0,5% и соответствует требованиям Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов MARPOL. Бункеровка судов современным экологичным топливом в морских портах позволит значительно снизить воздействие на окружающую среду.

«В год 60-летнего юбилея нашего завода нам вдвойне приятно получить такую престижную награду, — сказал генеральный директор АО „РНПК“ Сергей Михайлов. — Мы посвящаем ее нашим уважаемым ветеранам завода, тем, кто заложил основу нефтепереработки в рязанском регионе. Появление нового продукта в производственной линейке — это хороший знак, что завод стратегически важен и конкурентоспособен в реальном секторе российской экономики».

РНПК — многократный победитель программы «100 лучших товаров России». С 1998 года продукция завода входит в списки итоговых каталогов конкурса «100 лучших товаров России» с присуждением знака качества:

1998 год — Рязанские бензины серии РЭК;

2000 год — масла моторные — лауреаты Программы;

2001 год — дизельное топливо с улучшенными экологическими свойствами — дипломант Программы;

2006 год — топливо дизельное Евро экологического класса 3 — лауреат программы, бензины автомобильные экологического класса 3 — дипломанты Программы;

2007 год — бензины автомобильные для автомобилей класса Евро-4 и бензины автомобильные ULTIMATE — лауреаты Программы;

2009 год — топливо дизельное Евро 5 с содержанием серы до 10 ррм и топливо для реактивных двигателей ТС-1 высший сорт — лауреаты Программы;

2011 год — два вида продукции РНПК: неэтилированные бензины (Премиум Евро-95 вид II; Супер Евро-98 вид II) и дизельное топливо — лауреаты Программы;

2012 год — автомобильные бензины класса 4 марок Pulsar-92 и Pulsar-95, а также топливный сжиженный углеводородный газ пропан-бутан автомобильный включены в общероссийский каталог «100 лучших товаров России»;

2013 год — бензин автомобильный фирменный Pulsar-95, класс 5 — лауреат, бензины неэтилированные Премиум Евро-95, вид III и Супер Евро-98, вид III — дипломанты;

2014 год — топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 и дизельное топливо летнее и межсезонное ДТ-Л-К5 и ДТ-Е-К5;

2015 год — бензин неэтилированный АИ-92- К5 и дизельное топливо зимнее — К5 — лауреаты;

2016 год — топливо судовое дистиллятное DMF вид I по СТО 85778267-002-2014;

2017 год — битумы нефтяные дорожные вязкие марок БНД 100/130 и БНД 70/100 по ГОСТ 33133–2014 ;

2018 год — автомобильный бензин высокооктановый экологического класса К5 марки АИ-100-К5 стал лауреатом Программы, а также награжден Почетным дипломом «Золотая сотня»;

2019 год — бензины АИ-95-К5 «Евро 6».

Справка:

Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» проводится с 1998 года Межрегиональной общественной организацией «Академия проблем качества» при поддержке Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Цель проекта — мотивировать предприятия к повышению конкурентоспособности реального сектора российской экономики, импортозамещению и наполнению внутреннего рынка страны высококачественными товарами отечественного производства.