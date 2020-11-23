После снегопада в Пронском районе произошло два ДТП

В понедельник, 23 ноября, около 7:30 в Новомичуринске столкнулись две Lada Granta. Еще одна авария произошла возле деревни Елизаветино.

После снегопада в Пронском районе произошло два ДТП. Об этом сообщило издательство «Пресса».

В понедельник, 23 ноября, около 7:30 в Новомичуринске столкнулись две Lada Granta. Машины получили повреждения.

Возле деревни Елизаветино рядом с Новомичуринском примерно в 8:00 произошла еще одна авария. В нее попала Lada Priora и Kia Spectra.

Водитель первой машины рассказал, что затормозил вслед за ехавшим впереди автомобилем, который затем уехал.

«Мою машину развернуло, и я оказался на встречной полосе, -пояснил водитель Lada. — По „встречке“ ехала Kia Spectra… Мы удержались на дороге, слава Богу, в кювет не улетели. Из-за снегопада видимость в этот час была очень плохой, да и снега на дорогу навалило где-то сантиметров пять».