Полиция задержала пьяного рязанца на «девяносто девятой» с громкой музыкой

В отношении нарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением на срок от полутора до двух лет.

В воскресенье, 22 ноября, в Рязани поймали 28-летнего пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Внимание полицейских привлек ВАЗ-21099, припаркованный возле одного из домов на улице Зубковой. В машине играла громкая музыка.

Полицейские сделали замечания молодым людям и поехали на вызов. После этого на обратном пути оперативники снова заметили этот автомобиль. Он пытался скрыться от сотрудников. Однако ВАЗ-21099 удалось остановить.

Установлено, что мужчина был нетрезв: прибор показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе — 0, 733 мг/л.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением на срок от полутора до двух лет.