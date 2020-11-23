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Полицейские рассказали о нарушителях на рязанских дорогах в выходные
Сотрудники поймали 35 пьяных водителей, из них 29 управляли машиной в состоянии опьянения впервые. Четыре человека отказались от медосвидетельствования. Два водителя уже привлекались к ответственности за езду в нетрезвом состоянии.

В прошедшие пятницу и выходные полицейские проводили рейды на рязанских дорогах. Об итогах рассказала пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники поймали 35 пьяных водителей, из них 29 управляли машиной в состоянии опьянения впервые. Четыре человека отказались от медосвидетельствования. Два водителя уже привлекались к ответственности за езду в нетрезвом состоянии.

Также ГИБДД выявила семь нарушений ПДД водителями автобусов, 49 нарушений ПДД со стороны пешеходов, 287 водителей управляли автомобилями с тонированными стеклами. 21 нарушение правил перевозки детей допустили водители автомобилей.