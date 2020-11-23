Под Рязанью 19-летний водитель насмерть сбил пешехода

ДТП произошло в воскресенье, 22 ноября, примерно в 19:30 в Рязанском районе на 49 километре дороги «Спас-Клепики — Рязань». По предварительной информации, 19-летний житель Спас-Клепиков на «ВАЗ-2109» сбил мужчину, который переходил дорогу не по «зебре».