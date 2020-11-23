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Почти 20 рязанцев с коронавирусом подключены к ИВЛ
По информации минздрава, состояние 67 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 325 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 43 человека, из них 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В рязанских больницах лечатся 435 пациентов с COVID-19, в том числе два ребенка. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщил оперштаб региона.

По информации минздрава, состояние 67 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 325 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 43 человека, из них 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме.