Почти 20 рязанцев с коронавирусом подключены к ИВЛ

По информации минздрава, состояние 67 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 325 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 43 человека, из них 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В рязанских больницах лечатся 435 пациентов с COVID-19, в том числе два ребенка. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщил оперштаб региона.

По информации минздрава, состояние 67 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 325 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 43 человека, из них 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме.