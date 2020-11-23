Пьяный москвич без «прав» устроил аварию под Скопином

36-летний москвич без прав за рулем ГАЗ-2217 не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и улетел в кювет, где опрокинулся.

В воскресенье, 22 ноября, в Скопинском районе на 9-м километре автодороги «Коготково — станция Топилы» произошло ДТП, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

36-летний москвич без прав за рулем ГАЗ-2217 не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и улетел в кювет, где опрокинулся.

В результате водитель получил травмы. Пострадавшему оказали медпомощь.

Прибывшие на место полицейские установили, что в момент ДТП мужчина был пьян. Степень опьянения составила 0,983 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в шесть раз превышает допустимый уровень.