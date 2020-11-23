Оперштаб обновил данные о COVID-19 в рязанских городах
Оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о диагнозом COVID-19 в регионе. По данным на понедельник, 23 ноября, в области выявили 13 233 случая заражения.
Оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в регионе. По данным на понедельник, 23 ноября, в области выявили 13 233 случая заражения в
- Рязани — 6910,
- Рязанском районе — 553,
- Скопине — 422,
- Ряжске — 337,
- Касимове — 321,
- Рыбном — 307,
- Сасове — 278,
- Клепиковском районе — 227,
- Скопинском районе — 215,
- Новомичуринске — 206,
- Шиловском районе — 206,
- Рыбновском районе — 204,
- Касимовском районе — 191,
- Михайловском районе — 181,
- Спасском районе — 179,
- Шилове — 173,
- Михайлове — 149,
- Александро-Невском — 122,
- Сараевском районе — 113,
- Александро-Невском районе — 111,
- Старожиловском районе — 107,
- Сапожке — 93,
- Чучкове — 91,
- Кораблине — 89,
- Шацком районе — 88,
- Старожилове — 87,
- Чучковском районе — 84,
- Сасовском районе — 83,
- Спасске-Рязанском — 81,
- Захаровском районе — 79,
- Сараях — 78,
- Шацке — 74,
- Спас-Клепиках — 71,
- Пронском районе — 67,
- Пронске — 66,
- Милославском — 61,
- Милославском районе — 60,
- Ряжском районе — 58,
- Захарове — 56,
- Ухолове — 56,
- Кораблинском районе — 47,
- Путятине — 41,
- Путятинском районе — 41,
- Кадоме — 34,
- Ермиши — 33,
- Ермишинском районе — 26,
- Ухоловском районе — 23,
- Сапожковском районе — 21,
- Пителине — 12,
- Кадомском районе — 11,
- Пителинском районе — 10.