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Оперштаб обновил данные о COVID-19 в рязанских городах
Оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о диагнозом COVID-19 в регионе. По данным на понедельник, 23 ноября, в области выявили 13 233 случая заражения.

Оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в регионе. По данным на понедельник, 23 ноября, в области выявили 13 233 случая заражения в

  • Рязани — 6910,
  • Рязанском районе — 553,
  • Скопине — 422,
  • Ряжске — 337,
  • Касимове — 321,
  • Рыбном — 307,
  • Сасове — 278,
  • Клепиковском районе — 227,
  • Скопинском районе — 215,
  • Новомичуринске — 206,
  • Шиловском районе — 206,
  • Рыбновском районе — 204,
  • Касимовском районе — 191,
  • Михайловском районе — 181,
  • Спасском районе — 179,
  • Шилове — 173,
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  • Александро-Невском районе — 111,
  • Старожиловском районе — 107,
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  • Кораблине — 89,
  • Шацком районе — 88,
  • Старожилове — 87,
  • Чучковском районе — 84,
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  • Захаровском районе — 79,
  • Сараях — 78,
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  • Милославском районе — 60,
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  • Захарове — 56,
  • Ухолове — 56,
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  • Путятинском районе — 41,
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  • Ермиши — 33,
  • Ермишинском районе — 26,
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  • Сапожковском районе — 21,
  • Пителине — 12,
  • Кадомском районе — 11,
  • Пителинском районе — 10.