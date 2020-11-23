Названа дата прощания с ректором РГАТУ

О смерти ректора РГАТУ стало известно в понедельник, 23 ноября. Губернатор Николай Любимов выразил соболезнования близким Бышова и коллективу вуза.

Прощание с ректором Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева Николаем Бышовым состоится во вторник, 24 ноября. Об этом сообщили в группе вуза.

Гражданскую панихиду устроят в доме №1 на улице Костычева. Начало в 10:00.

О смерти ректора РГАТУ стало известно в понедельник, 23 ноября. Губернатор Николай Любимов выразил соболезнования близким Бышова и коллективу вуза.