На все смартфоны россиян обязали устанавливать 16 отечественных приложений

В список отечественного программного обеспечения (ПО) вошли поисковики, браузеры, социальные сети, мессенджеры, новостные агрегаторы, навигаторы, программы для доступа в облачные хранилища.

Российские приложения обязали устанавливать на все продаваемые на территории страны смартфоны, а также планшеты, компьютеры и ноутбуки, произведенные с начала 2021 года. Об этом пишет « Лента.Ру ».

Больше всего классов программ должно предустанавливаться на смартфоны и планшеты: