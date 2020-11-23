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На все смартфоны россиян обязали устанавливать 16 отечественных приложений
В список отечественного программного обеспечения (ПО) вошли поисковики, браузеры, социальные сети, мессенджеры, новостные агрегаторы, навигаторы, программы для доступа в облачные хранилища.

Российские приложения обязали устанавливать на все продаваемые на территории страны смартфоны, а также планшеты, компьютеры и ноутбуки, произведенные с начала 2021 года. Об этом пишет «Лента.Ру».

Больше всего классов программ должно предустанавливаться на смартфоны и планшеты:

  • браузеры;
  • поисковые системы;
  • социальные сети;
  • мессенджеры;
  • сервисы электронной почты;
  • картографические и навигационные сервисы;
  • голосовые помощники;
  • новостные агрегаторы;
  • антивирусы;
  • офисное ПО;
  • аудиовизуальные сервисы;
  • программы для онлайн-трансляций и доступа к пользовательскому контенту;
  • приложение платежного сервиса «Мир»;
  • облачные хранилища;
  • приложение «Госуслуги»;
  • «программы для доступа к ресурсам», включенным в перечень социально значимых интернет-сервисов, в том числе «для доступа к списку российских программ, быстро набирающих популярность».