На все смартфоны россиян обязали устанавливать 16 отечественных приложений
В список отечественного программного обеспечения (ПО) вошли поисковики, браузеры, социальные сети, мессенджеры, новостные агрегаторы, навигаторы, программы для доступа в облачные хранилища.
Российские приложения обязали устанавливать на все продаваемые на территории страны смартфоны, а также планшеты, компьютеры и ноутбуки, произведенные с начала 2021 года. Об этом пишет «
Больше всего классов программ должно предустанавливаться на смартфоны и планшеты:
- браузеры;
- поисковые системы;
- социальные сети;
- мессенджеры;
- сервисы электронной почты;
- картографические и навигационные сервисы;
- голосовые помощники;
- новостные агрегаторы;
- антивирусы;
- офисное ПО;
- аудиовизуальные сервисы;
- программы для онлайн-трансляций и доступа к пользовательскому контенту;
- приложение платежного сервиса «Мир»;
- облачные хранилища;
- приложение «Госуслуги»;
- «программы для доступа к ресурсам», включенным в перечень социально значимых интернет-сервисов, в том числе «для доступа к списку российских программ, быстро набирающих популярность».