У «Круиза» столкнулись КамАЗ и грузовик
66-летний житель Рязанского района за рулем КамАЗа, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в стоящий грузовик Volvoс полуприцепом, которым управлял 48-летний житель Тумы.
В понедельник, 23 ноября, в Рязани у ТЦ «Круиз» произошло ДТП, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
66-летний житель Рязанского района за рулем КамАЗа, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в стоящий грузовик Volvoс полуприцепом, которым управлял 48-летний житель Тумы.
В результате водитель КамАЗа получил травмы. Пострадавшему оказали медпомощь.