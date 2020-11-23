У «Круиза» столкнулись КамАЗ и грузовик

66-летний житель Рязанского района за рулем КамАЗа, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в стоящий грузовик Volvoс полуприцепом, которым управлял 48-летний житель Тумы.