Минтранс: ситуация с гололедом на дорогах мониторится круглосуточно

Автомобилистов попросили быть внимательными на дорогах, избегать резких маневров, выбирать скоростной режим согласно погодным условиям и не создавать препятствий для работы техники.

Пресс-служба регионального минтранса рассказала, что ситуация с гололедом на дорогах мониторится круглосуточно. Для безопасности движения дорожный комплекс работает в усиленном режиме.

Дороги обрабатывают противогололедными материалами. В местах повышенной опасности — на мостах, эстакадах и низинах, крутых спусках и подъемах, тормозных площадках перед светофорами обработка будет проводиться в несколько циклов. Дорожные организации имеют необходимый запас противогололедных материалов и техники.

«По прогнозам синоптиков в ближайшие дни в регионе ожидаются слабо положительные температуры днем и небольшой минус в ночные и утренние часы, что может привести к образованию гололедных явлений на дорогах», — предупредили в министерстве.

Автомобилистов попросили быть внимательными на дорогах, избегать резких маневров, выбирать скоростной режим согласно погодным условиям и не создавать препятствий для работы техники.