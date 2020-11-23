\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 24
Срд, 25
Чтв, 26
ЦБ USD 75.76 -0.25 24/11
ЦБ EUR 89.93 -0.33 24/11
Нал. USD 75.7 / 77.1 17:52
Нал. EUR 89.95 / 90.74 14:35
Новости
Коронавирус
Публикации
В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечае...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
18 ноября 15:56
8 497
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
22 251
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
44 865
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
49 397
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Мэрия рассказала о ночной уборке рязанских улиц
Днем дороги обработают реагентом и песко-соляной смесью, ночью остатки снежной массы сгребают к бордюру. После этого снег убирается и вывозится.

В ночь на вторник, 24 ноября, на уборку улиц вышла спецтехника, сообщил сайт горадминистрации.

Днем дороги обработают реагентом и песко-соляной смесью, ночью остатки снежной массы сгребают к бордюру. После этого снег убирается и вывозится.

«Для мониторинга за состоянием погоды используются камеры, установленные на перекрестках городских улиц. При выпадении осадков решается вопрос о выходе техники», — говорится в сообщении.

В настоящее время на дорогах работают около 25 пескоразбрасывателей, 4 погрузчика, 2 самосвала, 2 трактора-щетки, грейдер, бульдозер, трактор.

Кроме того, для вывоза снега задействованы 13 самосвалов.