Мэрия рассказала о ночной уборке рязанских улиц

Днем дороги обработают реагентом и песко-соляной смесью, ночью остатки снежной массы сгребают к бордюру. После этого снег убирается и вывозится.

В ночь на вторник, 24 ноября, на уборку улиц вышла спецтехника, сообщил сайт горадминистрации.

Днем дороги обработают реагентом и песко-соляной смесью, ночью остатки снежной массы сгребают к бордюру. После этого снег убирается и вывозится.

«Для мониторинга за состоянием погоды используются камеры, установленные на перекрестках городских улиц. При выпадении осадков решается вопрос о выходе техники», — говорится в сообщении.

В настоящее время на дорогах работают около 25 пескоразбрасывателей, 4 погрузчика, 2 самосвала, 2 трактора-щетки, грейдер, бульдозер, трактор.

Кроме того, для вывоза снега задействованы 13 самосвалов.