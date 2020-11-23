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Мать Ефремова попросила священника присмотреть за сыном
Также помощник митрополита Иоанна объяснил появление артиста на молебне в СИЗО-3. «У нас заключено соглашение и в рамках него периодически совершаем богослужения. В этот раз был отслужен молебен. И заключенные, и сотрудник поучаствовали — насколько позволяло пространство. Человек 15 было. Никто не хотел рекламировать, что там был Михаил Ефремов, но две фотографии попали в сеть», — сказал священнослужитель.

Мать Михаила Ефремова попросила главу Белгородской митрополии присмотреть за сыном. Об этом пишет издание «Подъем».

Помощник митрополита Иоанна объяснил появление артиста на молебне в СИЗО-3.

«У нас заключено соглашение и в рамках него периодически совершаем богослужения. В этот раз был отслужен молебен. И заключенные, и сотрудник поучаствовали — насколько позволяло пространство. Человек 15 было. Никто не хотел рекламировать, что там был Михаил Ефремов, но две фотографии попали в сеть», — сказал священнослужитель.

По его словам, на молебен пустили тех, кто прошел карантин.

«Тем более владыка Иоанн очень хорошо знаком с Аллой Борисовной Покровской, матерью Михаила Ефремова. Она его очень просила присмотреть за Михаилом. Это известный факт». — добавил он.

Ранее сообщалось, что митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн посетил СИЗО, в котором находится Михаил Ефремов.

Во ФСИН рассказали, почему священники пришли в СИЗО к Ефремову без масок.

Фото издания «Подъем»