Любимов выразил соболезнования в связи со смертью ректора РГАТУ

В понедельник, 23 ноября, губернатор Николай Любимов направил телеграмму с соболезнованиями в адрес коллектива РГАТУ имени П.А. Костычева, родных и близких по поводу смерти ректора агротехнологического университета имени П.А. Костычева Николая Бышова.

В понедельник, 23 ноября, губернатор Николай Любимов направил телеграмму с соболезнованиями в адрес коллектива РГАТУ имени П.А. Костычева, родных и близких по поводу смерти ректора агротехнологического университета имени П.А. Костычева Николая Бышова. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

«Кончина Николая Владимировича стала большой утратой для рязанского общества, всех, кто его знал, кто с ним работал. Он внес значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса региона и всей страны. Большого уважения заслуживают его научные труды в области механизации сельского хозяйства, направленные на повышение эффективности работы этой отрасли. Разработки Н.В. Бышова широко применяются сейчас на предприятиях АПК Рязанской области и других субъектов РФ. Благодаря его высокому профессионализму, умелому руководству и ответственному отношению к делу были успешно реализованы важнейшие проекты, которые позволили университету динамично развиваться, выпускать высококвалифицированных специалистов с современными компетенциями», — говорится в телеграмме.