К воинской части в Скопинском районе запретили приближаться на три километра

Ограничения ввела комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, действующей при администрации района. Для людей и транспорта закрыли дороги, за исключением тех, что ведут в населенные пункты Дегтярка, Журавлиха, Шелемишевские Хутора.

К воинской части в Скопинском районе запретили приближаться на три километра. Ограничения в понедельник, 23 ноября, ввела специальная комиссия при администрации района.

Для людей и транспорта закрыли дороги, за исключением тех, что ведут в населенные пункты Дегтярка, Журавлиха, Шелемишевские Хутора.

Об обнаружении боеприпасов или их фрагментов власти попросили сообщать по телефонам: 112, (49156) 5-06-82.

Напомним, 7 октября на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды. Есть пострадавшие, сгорел 21 дом в двух ближайших населенных пунктах.

В пятницу, 9 октября, Минобороны сообщило, что пожар потушили.