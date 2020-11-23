Из-за коронавируса карантин ввели в 11 рязанских школах
Всего карантин действует в 31 образовательном учреждении, в том числе четырех ссузах, пяти вузах и 11 дошкольных образовательных учреждениях.
Из-за коронавируса карантин ввели в 11 рязанских школах. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщил оперштаб при региональном правительстве.
Всего карантин действует в 31 образовательном учреждении, в том числе четырех ссузах, пяти вузах и 11 дошкольных образовательных учреждениях.
Напомним, 23 ноября в регионе обновили суточный рекорд по случаях COVID-19.