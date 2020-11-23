Испорченные вредителем калужские леса отметили на карте
На интерактивной карте указаны площади и причины повреждения лесов. Там можно найти, например, территории с ветровалом и буреломом, возникшие из-за шквалистых ветров.
Испорченные вредителем калужские леса отметили на карте. Об этом в понедельник, 23 ноября,
На интерактивной карте указаны площади и причины повреждения лесов. Там можно найти, например, территории с ветровалом и буреломом, возникшие из-за шквалистых ветров.
Карта также определяет границы лесничеств, поквартально отображает земли лесного фонда, категории защитности лесов и информацию об арендованных участках.