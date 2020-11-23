Имущество рязанской фирмы арестовали из-за скрытых от налоговой 98 миллионов

По версии следствия, в 2016—2018 годах глава фирмы и главбух оформили фиктивные сделки по приобретению транспортных услуг, тем самым уклонившись от налога на добавленную стоимость. Из-за этого казна не получила более 98 миллионов рублей.

Имущество рязанской фирмы арестовали из-за скрытых от налоговой 98 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщил региональный следком.

По версии следствия, в 2016—2018 годах глава фирмы и главбух оформили фиктивные сделки по приобретению транспортных услуг, тем самым уклонившись от налога на добавленную стоимость. Из-за этого казна не получила более 98 миллионов рублей.

Следователь ходатайствовал об аресте организации-должника. Райсуд удовлетворил требования, но сторона защиты обжаловала решение суда.

Областной суд оставил жалобу без удовлетворения. В результате на принадлежащее организации имущество наложен арест на сумму свыше 82 миллионов рублей.

«Стоимость арестованного имущества позволит возместить большую часть причиненного государству ущерба», — отметили в следкоме.