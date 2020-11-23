Фото: рязанские улицы завалило снегом

В понедельник, 23 ноября, Рязань завалило снегом. Он начался примерно в 20:30 воскресенья и продолжался всю ночь и утро. Корреспондент РЗН. инфо прогулялась по улицам и сфотографировала преобразившийся город.

В понедельник, 23 ноября, Рязань завалило снегом. Он начался примерно в 20:30 воскресенья и продолжался всю ночь и утро.

Корреспондент РЗН. инфо прогулялась по улицам и сфотографировала преобразившийся город.

Напомним, утром Рязань «встала» в пробке из-за снегопада. К 8:30 сервис «Яндекс. Карты» оценивал заторы в десять баллов из десяти.

Мэрия рассказала, как в Рязани борются с последствиями снегопада.