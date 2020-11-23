Эксперты назвали число банков, которые могут лишиться лицензии в течение года

По данным аналитиков, улучшения качества кредитов или хотя бы повышения устойчивости наиболее уязвимых банков не наблюдается.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» сообщило, что в течение года лицензии могут лишиться до 35 российских банков. Специалисты отметили продолжающуюся стагнацию банковского сектора, передает ТАСС.

По данным аналитиков, улучшения качества кредитов или хотя бы повышения устойчивости наиболее уязвимых банков не наблюдается.

«Текущий запас прочности российских банков остается под риском, а восстановление финансового результата и темпов генерации капитала до уровня 2018-2019 годов откладывается не менее чем на год», — полагают эксперты.

Согласно данным исследования, почти 26% банков за последние 12 месяцев показали убытки, 36% - столкнулись со снижением регулятивного капитала.

За январь - сентябрь половина банков испытали чистый отток средств физических лиц и 34% - отток средств предприятий со счетов.

Отмечается, что в третьем квартале лицензии отозвали у трех банков. Еще шесть лицензий аннулировали по решению акционеров.