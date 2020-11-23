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Автобусный маршрут Москва — Рязань стал одним из самых популярных в ноябре
С отправлением из Москвы в топ-20 в ноябре также вошли автобусы в Переславль-Залесский, Рязань, Воронеж, Волгоград, Санкт-Петербург, Киржач, Старый Оскол, Тулу, Елец, Каменск-Шахтинский, Белгород и Тамбов. Лидер рейтинга ноября-2019 направление Москва — Санкт-Петербург теперь лишь на 10 месте. Доля направления сократилась втрое.

Автобусный маршрут Москва — Рязань стал одним из самых популярных в ноябре. К такому выводу пришел аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту. ру.

Наиболее востребованы автобусы между Москвой и Ростовом-на-Дону, также в топ-три направлений из столицы входят Новомосковск и Ржев. Из Санкт-Петербурга чаще всего на автобусах в ноябре ездят в Тихвин, Смоленск и Новгород Великий. Средний чек по всем автобусным направлениям по России на ноябрь пока составляет 806 рублей, это на 6% меньше, чем в ноябре прошлого года.

Больше всего автобусных поездок совершается между Москвой и Ростовом-на-Дону. Средний чек по этому направлению в ноябре равен 997 рублям, это на 15% ниже, чем в том же месяце год назад.

С отправлением из Москвы в топ-20 в ноябре также вошли автобусы в Переславль-Залесский, Рязань, Воронеж, Волгоград, Санкт-Петербург, Киржач, Старый Оскол, Тулу, Елец, Каменск-Шахтинский, Белгород и Тамбов.

Лидер рейтинга ноября-2019 направление Москва — Санкт-Петербург теперь лишь на 10 месте. Доля направления сократилась втрое.