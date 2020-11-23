Анжелика Евдокимова стала новым детским омбудсменом Рязанской области

На заседании Евдокимова приняла присягу и вступила в должность. Ее кандидатуру депутаты поддержали единогласно. «Благодарю за оказанное доверие, приложу все силы, знание и опыт, чтобы в полной мере оправдать его», — отметила Евдокимова.

В понедельник, 23 ноября, назначили нового уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области. Им стала пресс-секретарь регионального следственного комитета Анжелика Евдокимова. Об этом стало известно на заседании рязанской облдумы.

На заседании Евдокимова приняла присягу и вступила в должность. Ее кандидатуру депутаты поддержали единогласно.

«Благодарю за оказанное доверие, приложу все силы, знание и опыт, чтобы в полной мере оправдать его», — отметила Евдокимова.

Напомним, что место детского омбудсмена освободилось после перехода в областную Думу Екатерины Мухиной.

Фото со страницы Анжелики Евдокимовой «ВКонтакте»