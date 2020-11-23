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13 рязанских улиц остались без воды в понедельник
13 рязанских улиц остались без воды в понедельник, 23 ноября, сообщил сайт горадминистрации. Холодной воды не будет до 17:00.

13 рязанских улиц остались без воды в понедельник, 23 ноября, сообщил сайт горадминистрации.

Холодной воды не будет до 17:00 по следующим адресам:

  • улица Куйбышевское шоссе, дома с 16 по 22,
  • улица Декабристов, дома с 5 по 25, дома с 12 по 24,
  • улица Бабушкина, дома с 13 по 46/12,
  • улица 1-й проезд Бабушкина, дома с 3 по 16/49,
  • улица Ломоносова, дома с 39 по 72/18, дома с 44 по 60,
  • улица Космодемьянской, дома с 53/21 по 63/22, дома с 14 по 64/16,
  • улица Трудовая, дома с 13/38 по 23/39,
  • улица проезд Декабристов, дома с 1/19 по 8/22,
  • улица Кошевого, дома с 9 по 23/49,
  • улица Гастелло, дома с 9 по 24/53,
  • улица 1-й проезд Космодемьянской, дома с 2/44 по 11,
  • улица Разина, дома с 44 по 53/16,
  • улица Пугачева, дома с 41/10 по 55/25.