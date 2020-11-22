\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 22
-3°
Пнд, 23
Втр, 24
ЦБ USD 76.01 -0.25 21/11
ЦБ EUR 90.26 -0.09 21/11
Нал. USD 75.91 / 78.08 13:32
Нал. EUR 90.11 / 90.8 00:05
Новости
Коронавирус
Публикации
В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечае...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
18 ноября 15:56
6 331
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
20 063
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
42 433
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
47 231
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Задержанного за похищение первоклассника под Владимиром подозревают в сексуальном насилии
26-летнего мужчину арестовали на два месяца. Ранее СМИ сообщали, что похититель первоклассника хотел вырастить и убить его.

Задержанного за похищение первоклассника под Владимиром подозревают в сексуальном насилии. Об этом сообщается сайте Камешковского районного суда.

26-летнего мужчину арестовали на два месяца по подозрению в преступлениях по пункту «д» части 2 статьи 126 («Похищение несовершеннолетнего»), пункту «б» части 4 статьи 132 УК («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего несовершеннолетнего возраста»).

Напомним, 28 сентября семилетний мальчик не вернулся домой. Он доехал до поселка на школьном автобусе, вышел и пропал.

19 ноября полицейские нашли ребенка в доме примерно в 20 километрах от его поселка. Мальчика удерживал психически нездоровый мужчина.

Ранее СМИ сообщали, что похититель первоклассника хотел вырастить и убить его.