Задержанного за похищение первоклассника под Владимиром подозревают в сексуальном насилии

26-летнего мужчину арестовали на два месяца. Ранее СМИ сообщали, что похититель первоклассника хотел вырастить и убить его.

Задержанного за похищение первоклассника под Владимиром подозревают в сексуальном насилии. Об этом сообщается сайте Камешковского районного суда.

26-летнего мужчину арестовали на два месяца по подозрению в преступлениях по пункту «д» части 2 статьи 126 («Похищение несовершеннолетнего»), пункту «б» части 4 статьи 132 УК («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего несовершеннолетнего возраста»).

Напомним, 28 сентября семилетний мальчик не вернулся домой. Он доехал до поселка на школьном автобусе, вышел и пропал.

19 ноября полицейские нашли ребенка в доме примерно в 20 километрах от его поселка. Мальчика удерживал психически нездоровый мужчина.

Ранее СМИ сообщали, что похититель первоклассника хотел вырастить и убить его.