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Врач объяснила, почему женщины легче переносят COVID-19
Комментарий дала кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ, автор Telegram-канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова. по словам специалиста, есть исследования, которые подтвердили наличие рецепторов ACE2 (через которые вирус проникает в организм, — при. ред.) в тканях мужских репродуктивных органов.

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ, автор Telegram-канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова в интервью радио Sputnik объяснила, почему женщины легче переносят COVID-19. По ее словам, есть исследования, которые подтвердили наличие рецепторов ACE2 (через которые вирус проникает в организм, — при. ред.) в тканях мужских репродуктивных органов.

«Много было разговоров, что последствием коронавирусной инфекции у мужчин могут быть проблемы с синтезом тестостерона и с репродуктивной системой», — добавила Павлова.

Она отметила, что женщины репродуктивного возраста защищены сильнее, чем мужчины.

«Даже распределение жировой ткани идет по безопасному типу. У мужчин практически всегда висцеральное ожирение в области живота, и это вредно», — пояснила врач.

Павлова уточнила, что у женщин жировая ткань перераспределяется так, чтобы жир стал подкожным и мог подавлять воспаления.