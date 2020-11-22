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ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны COVID-19 в Европе
Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро в интервью изданиям швейцарской медиакомпании CH Media предупредил об опасности третьей волны коронавируса в Европе в начале 2021 года. По его словам, европейские страны не смогли предотвратить вторую волну.

Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро в интервью изданиям швейцарской медиакомпании CH Media предупредил об опасности третьей волны коронавируса в Европе в начале 2021 года. По его словам, европейские страны не смогли предотвратить вторую волну, передает РИА Новости.

Как отметил Набарро, властям удалось взять под контроль первую волну, но летом они «упустили возможность построить необходимую инфраструктуру».Спецпосланник ВОЗ считает, что если в Европе не появится нужная инфраструктура, то в начале 2021 года можно будет ждать еще одну волну пандемии.

Набарро отметил, что здесь ситуация с коронавирусом обстоит лучше из-за «оченЬ четкой коммуникации» между властями и населением.

По последним данным ВОЗ, в мире выявили более 57 миллионов случаев заражения COVID-19. Жертвами коронавируса стали более 1,3 миллиона человек.