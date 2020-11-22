\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 22
-3°
Пнд, 23
Втр, 24
ЦБ USD 76.01 -0.25 21/11
ЦБ EUR 90.26 -0.09 21/11
Нал. USD 75.91 / 78.08 13:32
Нал. EUR 90.11 / 90.8 00:05
Новости
Коронавирус
Публикации
В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечае...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
18 ноября 15:56
6 331
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
20 063
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
42 433
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
47 231
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
В Якутии снимут с продажи антисептик, которым насмерть отравились семеро
По данным следователей, 18 ноября компания из девяти человек распивала разбавленный антисептик для рук в частном доме в селе Томтор, семеро из них умерли. Проверяющие Роспотребнадзора сообщили, что в антисептике содержалось 69% метанола.

В Якутии снимут с продажи антисептик, которым насмерть отравились семеро человек. Об этом сообщил в воскресенье, 22 ноября, сайт управления Роспотребнадзора.

По данным следователей, 18 ноября компания из девяти человек распивала разбавленный антисептик для рук в частном доме в селе Томтор, семеро из них умерли.

Проверяющие Роспотребнадзора сообщили, что в антисептике содержалось 69% метанола.

После случившего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).