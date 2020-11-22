В Якутии снимут с продажи антисептик, которым насмерть отравились семеро
По данным следователей, 18 ноября компания из девяти человек распивала разбавленный антисептик для рук в частном доме в селе Томтор, семеро из них умерли. Проверяющие Роспотребнадзора сообщили, что в антисептике содержалось 69% метанола.
В Якутии снимут с продажи антисептик, которым насмерть отравились семеро человек. Об этом
По данным следователей, 18 ноября компания из девяти человек распивала разбавленный антисептик для рук в частном доме в селе Томтор, семеро из них умерли.
Проверяющие Роспотребнадзора сообщили, что в антисептике содержалось 69% метанола.
После случившего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).