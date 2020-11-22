\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 22
-3°
Пнд, 23
Втр, 24
ЦБ USD 76.01 -0.25 21/11
ЦБ EUR 90.26 -0.09 21/11
Нал. USD 75.91 / 78.08 13:32
Нал. EUR 90.11 / 90.8 00:05
Новости
Коронавирус
Публикации
В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечае...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
18 ноября 15:56
6 331
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
20 063
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
42 433
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
47 231
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
В Рязанской области COVID-19 заболели 950 детей
С начала пандемии в регионе выявили 13 115 случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет (5 518 человек).

В Рязанской области COVID-19 заболели 950 детей. Об этом в воскресенье, 22 ноября, сообщил столичный оперштаб.

С начала пандемии в регионе выявили 13 115 случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет (5 518 человек).

У рязанцев в возрасте от 18 до 45 лет зафиксировали 3 886 случая, от 65 до 80 лет — 2 278, старше 80 лет — 483.

Среди детей коронавирус выявили у 32 младенцев. Также заболели 54 ребенка по году, 40 по два года, 50 по три года, 43 по четыре года, 39 по пять лет, 53 по шесть лет, 47 по семь лет, 60 по восемь лет, 47 по девять лет, 38 по десять лет, 58 по одиннадцать лет, 57 по тринадцать лет, 56 по четырнадцать лет, 56 по четырнадцать лет, 68 по пятнадцать лет, 82 по шестнадцать лет, 64 по семнадцать лет.