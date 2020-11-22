В Рязанской области COVID-19 заболели 950 детей

С начала пандемии в регионе выявили 13 115 случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет (5 518 человек).

В Рязанской области COVID-19 заболели 950 детей. Об этом в воскресенье, 22 ноября, сообщил столичный оперштаб.

С начала пандемии в регионе выявили 13 115 случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет (5 518 человек).

У рязанцев в возрасте от 18 до 45 лет зафиксировали 3 886 случая, от 65 до 80 лет — 2 278, старше 80 лет — 483.

Среди детей коронавирус выявили у 32 младенцев. Также заболели 54 ребенка по году, 40 по два года, 50 по три года, 43 по четыре года, 39 по пять лет, 53 по шесть лет, 47 по семь лет, 60 по восемь лет, 47 по девять лет, 38 по десять лет, 58 по одиннадцать лет, 57 по тринадцать лет, 56 по четырнадцать лет, 56 по четырнадцать лет, 68 по пятнадцать лет, 82 по шестнадцать лет, 64 по семнадцать лет.