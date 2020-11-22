В рязанский онкоцентр поступило новое оборудование

В отделение опухолей головы и шеи поступил новый операционный микроскоп. Он позволит выполнять щадящие микрохирургические операции, которых ранее в диспансере не делали.

В рязанский онкоцентр поступило новое оборудование, сообщил сайт регионального минздрава.

В отделение опухолей головы и шеи поступил новый операционный микроскоп. Он позволит выполнять щадящие микрохирургические операции, которых раньше в диспансере не делали.

«Операции, выполняемые под операционным микроскопом, позволяют сохранить возвратный нерв при операции щитовидной железы, и сохранить человеку голос. Удалять маленькие опухоли, сохранять сосуды, накладывать анастомозу и избегать травмирования соседних органов», — рассказал заместитель главного врача по медицинской части Алексей Григорьев.

Врачей в ближайшее время обучат работе с новым оборудованием.