В понедельник в Рязанской области ожидаются снег и сильный ветер

По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ожидаются осадки, местами гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.