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В понедельник в Рязанской области ожидаются снег и сильный ветер
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ожидаются осадки, местами гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

В понедельник, 23 ноября, в Рязанской области ожидаются снег и сильный ветер. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Температура воздуха по области ночью -6, -1 градус, днем -3, 2 градуса.

По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ожидаются осадки, местами гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.