В понедельник в Рязанской области ожидаются снег и сильный ветер
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ожидаются осадки, местами гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.
В понедельник, 23 ноября, в Рязанской области ожидаются снег и сильный ветер. Прогноз погоды
Температура воздуха по области ночью -6, -1 градус, днем -3, 2 градуса.
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ожидаются осадки, местами гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
Ветер южный, юго-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.