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В Минздраве назвали ранние симптомы рака легких
Головокружение, головные боли и потери сознания могут указывать уже на более запущенную стадию заболевания. Врач отметил, что явным образом рак легких проявляется в основном на поздней стадии.

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн перечислил ранние симптомы, указывающие на возможное развитие рака легких. Об этом пишет РИА Новости.

«Любая слабость, температура не купирующаяся — 37,2 или 37,3 — без симптомов простуды. Кода мы говорим о любых кровяных выделениях: кровохарканье, выделения крови с любыми физиологическими жидкостями тоже должны насторожить», — сказал он.

По его словам, головокружение, головные боли и потери сознания могут указывать уже на более запущенную стадию заболевания.

Врач отметил, что явным образом рак легких проявляется в основном на поздней стадии.

Для профилактики онкологических заболеваний медик посоветовал обследоваться каждые пять лет — в частности, делать компьютерную томографию легких.