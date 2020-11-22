В Гидрометцентре предупредили о периоде тяжелой погоды

Из-за большого количества облаков на улицах будет довольно серо и мрачно. Синоптики утверждают, что ноябрь — месяц с самой депрессивной погодой. Солнечных дней будет очень мало.

Нестабильная погода ожидает жителей центра европейской территории на следующей неделе. Об этом « Российской газете » рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По данным синоптика, с понедельника начнется заметное потепление — днем до плюс 3-4 градусов. Температура может подниматься и выше.

По ночам будет подмораживать. В ночь на четверг в Москве до минус 6 градусов. Из-за перепадов температуры на дорогах будет образовываться сильная гололедица. Снег ожидается в воскресенье (начнется во второй половине дня) и понедельник. Дальше осадки прогнозируются временами и небольшие, преимущественно в виде дождя и мокрого снега.

Из-за большого количества облаков на улицах будет довольно серо и мрачно. Синоптики утверждают, что ноябрь — месяц с самой депрессивной погодой. Солнечных дней будет очень мало.