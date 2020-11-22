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В Гидрометцентре предупредили о периоде тяжелой погоды
Из-за большого количества облаков на улицах будет довольно серо и мрачно. Синоптики утверждают, что ноябрь — месяц с самой депрессивной погодой. Солнечных дней будет очень мало.

Нестабильная погода ожидает жителей центра европейской территории на следующей неделе. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По данным синоптика, с понедельника начнется заметное потепление — днем до плюс 3-4 градусов. Температура может подниматься и выше.

По ночам будет подмораживать. В ночь на четверг в Москве до минус 6 градусов. Из-за перепадов температуры на дорогах будет образовываться сильная гололедица. Снег ожидается в воскресенье (начнется во второй половине дня) и понедельник. Дальше осадки прогнозируются временами и небольшие, преимущественно в виде дождя и мокрого снега.

Из-за большого количества облаков на улицах будет довольно серо и мрачно. Синоптики утверждают, что ноябрь — месяц с самой депрессивной погодой. Солнечных дней будет очень мало.