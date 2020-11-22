Следователи рассказали подробности гибели двух мужчин в Рязани
Следователи рассказали, что перед трагедией мужчины выпивали. По предварительной версии, дом загорелся из-за неосторожного обращения с огнем.
Личности мужчин, которые погибли при пожаре на улице Колхозной, установлены, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.
Следователи рассказали, что перед трагедией мужчины выпивали. По предварительной версии, дом загорелся из-за неосторожного обращения с огнем.
«Проводится доследственная проверка, после которой установят точную причину произошедшего «, — подчеркнули в пресс-службе.
Напомним, пожар произошел в 9:28 на улице Колхозной. На место выезжали три расчета. Огонь потушили в 9:50.