Следователи рассказали подробности гибели двух мужчин в Рязани

Следователи рассказали, что перед трагедией мужчины выпивали. По предварительной версии, дом загорелся из-за неосторожного обращения с огнем.

Личности мужчин, которые погибли при пожаре на улице Колхозной, установлены, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.

Следователи рассказали, что перед трагедией мужчины выпивали. По предварительной версии, дом загорелся из-за неосторожного обращения с огнем.

«Проводится доследственная проверка, после которой установят точную причину произошедшего «, — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, пожар произошел в 9:28 на улице Колхозной. На место выезжали три расчета. Огонь потушили в 9:50.