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Следком проверит семью погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца на лжесвидетельство
Стерхова считает ложными показаниями в частности слова жены Захарова Маргариты о том, что у них с Сергеем прекрасная семья, что он ей отдавал деньги, жил с ней и постоянно приезжал, а также что саму Стерхову они никогда не знали.

Следком проверит семью погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца на лжесвидетельство. В СК обратилась гражданская жена Сергея Захарова Ирина Стерхова. Об этом передает ТАСС.

По ее заявлению начата проверка.

Стерхова считает ложными показаниями в частности слова жены Захарова Маргариты о том, что у них с Сергеем прекрасная семья, что он ей отдавал деньги, жил с ней и постоянно приезжал, а также что саму Стерхову они никогда не знали.

Как сообщил один из адвокатов Ефремова Андрей Алешкин, если показания семьи Захарова будут признаны ложными, то они не могли быть использованы судом в качестве доказательства вины актера и суд давал им оценку ошибочно.

Напомним, 22 октября Ефремову изменили срок наказания с 8 до 7,5 лет, но актер планирует вновь обжаловать приговор. Его осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон «Лада», которым управлял рязанец Сергей Захаров. Тот скончался в больнице.