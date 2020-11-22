Российский теннисист Медведев вышел в финал итогового турнира АТР

Медведев стал единственным участником соревнований, выигравшим все три матча группового этапа. В финале россиянин сыграет с Домиником Тимом, который в первом полуфинале обыграл серба Новака Джоковича.