Российский теннисист Медведев вышел в финал итогового турнира АТР
Медведев стал единственным участником соревнований, выигравшим все три матча группового этапа. В финале россиянин сыграет с Домиником Тимом, который в первом полуфинале обыграл серба Новака Джоковича.
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал итогового турнира АТР. Он обыграл испанца Рафаэля Надаля со счетом 3:6, 7:6, 6:3,
Встреча продолжалась 2 часа 36 минут.
В финале россиянин сыграет с Домиником Тимом, который в первом полуфинале обыграл серба Новака Джоковича.
Медведев стал единственным участником соревнований, выигравшим все три матча группового этапа.